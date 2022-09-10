Актерский состав сериала по «Властелину колец» не всем пришелся по нраву

10.09.2022
Некоторые фанаты обвинили Amazon Prime Video в искажении произведений Дж.Р.Р. Толкина. Об этом говорится в материале «ИноСМИ», основанном на статье Джона Блейка для CNN.
Авторы сериала «Властелин колец: Кольца власти» обещали зрителям эпические сражения. Главное из них развернулась за кадром и затронуло каст шоу, отметил Блейк.
Основной претензией некоторых поклонников стал выбор темнокожих актеров. Они подчеркивают, что их критика является не проявлением расизма, а поддержой точного соответствия литературному источнику.
Один из собеседников автора заявил, что наличие актеров с темной кожей в «Кольцах власти» «перевирает и искажает» вселенную Толкина. Также он увидел в этом попытку внедрить в легендариум «политику социальной справедливости».
В ответ оппоненты удивляются тому, что для некоторых людей не кажутся странными ходячие и говорящие деревья, но вызывают вопросы темнокожие гномы и эльфы. Также они говорят о том, что «Амазон» планирует показывать сериал в 240 странах, и было бы нелогично и экономически необоснованно делать полностью белый каст.
Первые серии «Колец власти» уже доступны на стриминге. Ожидается, что проект будет состояться из пеяти сезонов.
Фото: кадр из сериала «Кольца власти»