Вышел первый трейлер новой «Русалочки» с темнокожей Ариэль

10.09.2022

Вышел первый трейлер новой «Русалочки» с темнокожей Ариэль
Walt Disney представила ролик по игровому ремейку своего мультфильма на выставке D23. Видео доступно на ютьюб-канале студии.

Фильм расскажет о подводной жизни и влюбленности юной и дерзкой Ариэль в принца Эрика, живущего на суше. Русалкам запрещено общаться с людьми, но девушка идет за своим сердцем и нарушает наказ отца — подводного царя Тритона. Ариэль заключает сделку с колдуньей Урсулой, которой отдает свой прекрасный голос, чтобы оказаться на земле. 

В трейлере можно увидеть подводный мир и его обитателей, затонувший корабль и Ариэль, поющую о желании стать частью мира за пределами моря. 

Главную роль в фильме исполнила певица и актриса Холли Бэйли. Ее отца сыграл Хавьер Бердем, ведьму — Мелисса Маккарти, принца — Джона Хауэр-Кинг.

Новую «Русалочку» планируют выпустить в кино 26 мая следующего года.


Фото: кадр из трейлера фильма «Русалочка»