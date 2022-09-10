Спикер парламента Китая Ли Чжаньшу посетил «Горки Ленинские»

10.09.2022

Спикер парламента Китая Ли Чжаньшу посетил «Горки Ленинские»
Председателя Всекитайского собрания народных представителей сопровождал первый зампред Госдумы Иван Мельников. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

Гостей приветствовала директор музея-заповедника Алиса Бирюкова, отметившая участие учреждения в развитии отношений России и КНР. Она напомнила о недавно подписанном соглашении между музеем и Союзом предпринимателей Китая в РФ. Документ предполагает, что «Горки» будут развиваться как площадка для делового сотрудничества двух стран.

«Пандемия закрыла поток туристов из Китая, но именно в это время музеем-заповедником были созданы программы для сотрудников посольства КНР, китайских студентов, обучающихся в Москве, заложена Аллея дружбы», — добавила Алиса Бирюкова.

Ли Чжаньшу осмотрел «Кабинет и квартиру В.И. Ленина в Кремле», Мемориальный гараж, музей-усадьбу «Горки», а также посетил экспозиции о жизни вождя революции. Он подчеркнул важность визита в «Горки», поблагодарил музейных сотрудников за сохранение наследия, а также обещал помогать развитию межмузейного сотрудничества.

Ранее спикер ВСНП Китая принял участие в Восточном экономическом форуме и встретился с президентом России Владимиром Путиным. 

Фото: Минкультуры РФ