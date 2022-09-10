Спикер парламента Китая Ли Чжаньшу посетил «Горки Ленинские»

Председателя Всекитайского собрания народных представителей сопровождал первый зампред Госдумы Иван Мельников. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.





Гостей приветствовала директор музея-заповедника Алиса Бирюкова, отметившая участие учреждения в развитии отношений России и КНР. Она напомнила о недавно подписанном соглашении между музеем и Союзом предпринимателей Китая в РФ. Документ предполагает, что «Горки» будут развиваться как площадка для делового сотрудничества двух стран.





«Пандемия закрыла поток туристов из Китая, но именно в это время музеем-заповедником были созданы программы для сотрудников посольства КНР, китайских студентов, обучающихся в Москве, заложена Аллея дружбы», — добавила Алиса Бирюкова.





Ли Чжаньшу осмотрел «Кабинет и квартиру В.И. Ленина в Кремле», Мемориальный гараж, музей-усадьбу «Горки», а также посетил экспозиции о жизни вождя революции. Он подчеркнул важность визита в «Горки», поблагодарил музейных сотрудников за сохранение наследия, а также обещал помогать развитию межмузейного сотрудничества.





Ранее спикер ВСНП Китая принял участие в Восточном экономическом форуме и встретился с президентом России Владимиром Путиным.





Фото: Минкультуры РФ