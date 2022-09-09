Антиутопия «Рассказ служанки» завершится на шестом сезоне

О продлении сериала Hulu и его финале на кинофестивале в Торонто сообщил создатель и шоураннер проекта Брюс Миллер.





Примерная дата релиза заключительных серий пока не названа. Стриминг продлил «Рассказ служанки» на последний сезон незадолго до выхода пятого.





В 2019 года сообщалось, что шоу, дебютный сезон которого снят по одноименной книге Маргарет Этвуд, получит спин-офф «Заветы». В основу его сюжета ляжет новый роман канадской писательницы. Действие развернется спустя годы после событий оригинала.





Исполнительница главной роли Элизабет Мосс говорила, что хочет, чтобы настали времена, когда «Рассказ служанки» не будет актуальным. Антиутопия рассказывает о государстве Галаад (Гилеад), где многих фертильных женщин нарекают служанками и принуждают рожать детей для высокопоставленных чинов. Всем женщинам вне зависимости от статуса запрещено читать, иметь деньги, участвовать в управлении. Нарушение закона строго карается.





Пятый сеон дебютирует на Hulu 14 сентября. На день позже их начнет показывать российская платформа more.tv.





Фото: кадр из сериала «Рассказ служанки»