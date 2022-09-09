Ольга Ярилова посетила с рабочей поездкой Владивосток

Замминистра культуры РФ посетила выставку «Улица Дальнего Востока» и ШКИ, проинспектировала строительство объектов культурно-образовательного комплекса и выступила с лекцией, сообщили в ведомстве.





В столице ДФО создается один из четырех масштабных комплексов, который будет включать филиалы ведущих учреждений культуры и образования: ЦМШ, МГАХ, РГИСИ, Третьяковки и Мариинского театра. Здания расположатся на острове Русский и Аксаковской улице, напомнила она.





По словам Ольги Яриловой, молодежь Дальнего Востока активно пользуется «Пушкинской картой». За год с запуска проекта количество ее применений превысило 420 тысяч.





На лекции в ДГИИ, посвященной креативным индустриям в регионах, она рассказала о причинах пристального внимания к этой сфере и рождении Концепция развития творческих индустрий в 2021 году.





По мнению чиновницы, государство должно поддерживать профессиональное искусство, поскольку культурное наследие страны находится под опекой. Вместе с тем оно должно поддерживать идеи и инициативы НКО и отдельных граждан, которые «быстро и чутко реагируют на запросы общества». Поддержка в этом направлении должна идти через гранты и субсидии, а также через «экосистему, в которой обеспечен весь цикл создания творческого продукта от идеи до реализации».





«Речь идет о доступном творческом образовании и специальной инфраструктуре в виде льготных арендных площадей, мест коллективного пользования специальным оборудованием, сценических и выставочных пространствах», — пояснила Ярилова.





Согласно концепции, целью является увеличение доли креативных индустрий в ВВП с 2,2 % в 2019 году до 6 % в 2030-м, повышение занятости в этом секторе с 4,7 % до 15%. Главной задачей заместительница министра назвала повышение доли отечественных творческих индустрий в мировом экспорте с 1,7 % до 3,5 % за аналогичный период.





Фото: Минкультуры РФ