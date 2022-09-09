Солист The Cure предсказал дату смерти Елизаветы II с ошибкой на один день

«Пророческое» предсказание Роберт Смит сделал в 2012 году в разговоре с журналистами. Об этом вспомнил портал The Line of Bestfit.





Десять лет назад на фестивале в ФРГ вокалист одной из культовых британских рок-групп пообщался с репортерами, которым признался в неприязни ко всей монаршей семье.





Тогда Смит заявил, что британская монархиня скончается 7 сентября. Далее музыкант добавил: «Будет огромное восстание, а я стану королем».





В шутку или всерьез говорил Смит, история умалчивает. Однако он угадал дату смерти Елизаветы II с погрешностью в один день. Фронтмен The Cure не комментировал свое «пророчество».





Глава британского королевского дома умерла 8 сентября. Ей было 96 лет. Елизавета скончалась через полтора года после ухода ее супруга принца Филиппа, с которым они провели вместе 73 года. Их брак стал одним из самых длительных среди королевских пар. Коронация нового монарха Карла III (под таким именем будет править принц Чарльз) состоится 10 сентября.





Фото: ElizabethIItroopingcolour.jpg, Общественное достояние,

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