Омар Си сыграет темнокожего самурая в сериале по аниме «Ясукэ»

Звезда «1+1» и «Люпена» возглавит каст телевизионной адаптации аниме, основанного на истории реально существовавшего человека. Об этом сообщил THR.





Французский актер исполнит главную роль в новом проекте Netflix. В его основу ляжет вышедший на стриминге аниме-сериал Yasuke, первый сезон которого дебютировал в апреле прошлого года.





Кто займется съемками сериала и станет его шоураннером, пока не сообщается. Известно, что за сценарий будет отвечать Ник Джонс, работавший над оригинальным аниме.





В центре истории окажется исторический персонаж Ясукэ — уроженец Африки, прибывший в Японию во второй половине XVII века. Он служил итальянскому миссионеру, проповедовавшему католическое христианство в Японии и других регионах Дальнего Востока. Впоследствии Ясукэ, отличавшийся силой, ростом и навыками воина, поступил на службу к правителю Оде Нобунаге, затем к его наследнику. После их смерти он был захвачен в плен. Считается, что Ясукэ избежал казни и был отпущен. Его дальнейшая история остается неизвестной.





Фото: кадр из сериала «Люпен»