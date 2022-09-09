Экспозиция расскажет об общественных и культурных нововведениях в России на рубеже XVII-XVIII веков, сообщили в учреждении.





20 сентября в ГМИРЛИ им. В.И. Даля стартует проект «Пeтр I. Нoвая aзбука. Истoрия в писaниях, кунштaх и вaяниях», приуроченный к 350-летию императора.





В качестве метафоры экспозиции авторы выбрали одну из ключевых перемен петровского времени — реформу кириллицы и введение гражданской азбуки, что помогло распространению книг и просвещению, дало толчок развитию науки, искусства и языка и т.д.





Посетители смогут изучить «азбуку деяний». Буквы будут иллюстрировать важные предметы и явления, связанные с Петром. На выставке представят гравюры и книги, монеты, костюмы, живопись и графику, скульптуру, а также видео- и аудиоматериалы.





Часть экспозиции будет посвященa тому, как Петровскую эпоху воспринимали в ХХ веке. В этом разделе представят машинопись романа «Пeтр Пeрвый» А.Н. Толстого и другие не публиковавшиеся и малоизвестные материалы из его архива; работы художников Д. Тугаринова, Л. Баранова, Е. Гриневича и др.





Выставка будет работать до 5 декабря.





Фото: ГМИРЛИ