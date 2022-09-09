Несокрушимый Дуэйн Джонсон предстал в новом трейлере «Черного Адама»

Ролик по кинокомиксу DC опубликовали на ютьюб-канале кинокомпании Warner Bros.





«Есть герои, есть злодеи, а есть Черный Адам», — говорится в описании приключенческого боевика.





Фильм расскажет о становлении антигероя, который тысячи лет назад был рабом. Его сын пожертвовал собой, чтобы спасти отца. Получив огромные силы от Шазама — физическую неуязвимость, сверхскорость, способность летать, защиту от магии, он направил их на месть. После этого волшебник, видевший в нем своего преемника, заточил его в тюрьму на 5 тысяч лет, пока ее не вскрыли в наши дни.





Режиссером фильма выступил Жауме Кольет-Серра. Участников Общества справедливости сыграли Элдис Ходж, Ной Сентинео, Квинтесса Суинделл и Пирс Броснан.





Кинотеатральная премьера ленты назначена на 21 октября.





Фото: кадр из фильма «Черный Адам»