Текст для Тотального диктанта-2023 написал Василий Авченко

08.09.2022
Имя автора стало известно на Фестивале грамотности в Ярославской области, сообщает ТАСС.
В следующем году акцию планируют провести 8 апреля. В этот день для участников диктанта зачитают текст дальневосточного писателя, публициста и журналиста, первая книга которого «Правый руль» оказалась востребованной у аудитории.
Василий Авченко — уроженец Иркутской области, выпускник журфака ДВГУ. Проживает во Владивостоке. Его книги входили в лонг-листы премий НОС, «Просветитель», «Ясная поляна». Также автор становился финалистом «Нацбеста», Бунинской премии, НОСа и лауреатом премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева.
В его библиографии значатся разноформатные работы: сборник рассказов «Кристалл в прозрачной оправе», энциклопедия-путеводитель «Глобус Владивостока», биография А. Фадеева для серии ЖЗЛ, совместная с И. Лагутенко фантастика «Владивосток 3000» и др.
Тотальный диктант проводится в РФ с 2004 года. Первую акцию провели студенты НГУ.
Фото: Pixabay