Опубликован трейлер сай-фай-сериала The Peripheral с Хлоей Грейс Морец

Ролик по первому сезону шоу «Периферийные устройства» разместили на ютьюб-канале Amazon Prime Video.





Сериал основан на одноименной книге Уильяма Гибсона. Он дебютирует на стриминге 21 октября. Режиссёры — Винченцо Натали и Олрик Райли.





«The Peripheral — это ослепительный галлюцинаторный взгляд мастера-рассказчика Уильяма Гибсона на судьбу человечества и то, что лежит за ее пределами», — говорится в синопсисе.





В центре истории — Флинн Фишер, живущая в американской глубинке. Девушка работает в магазине 3D-печати и подрабатывает в VR-играх для богатых людей. Однажды она надевает гарнитуру и обнаруживает себя в футуристическом и соблазнительном Лондоне. Вскоре Флинн понимает, что это не игра, а реальность — еще не случившаяся. Она пытается найти того, кто соединить два мира разных времен, и сталкивается с угрозой в адрес всей ее семьи.





Фото: кадр из трейлера «Периферийные устройства»