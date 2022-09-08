Звезда «Игры в кальмара» возглавит каст сериала «Аколит» по Star Wars

08.09.2022
Корейский актер Ли Чжон Чжэ (Ли Джон-джэ) получил главную мужскую роль в проекте, сообщили источники издания Deadline.
О сюжете шоу «Звездные войны: Аколит» известно мало. Ожидается, что зрители увидят мистический триллер, который позволит ближе познакомиться с темной стороной Силы. Словом «аколит» (прислужник в церкви, спутник) могут называть людей со способностями к Силе, обучающихся у опытных лордов ситхов, отметило издание. Действие развернется на излете расцвета Республики.
Кого сыграет Ли Чжон Чжэ, пока не сообщается. Известно, что он присоединился к Амандле Стенберг («Голодные игры») и Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн»), участие которых в проекте было подтверждено ранее. Актрисы заявлены как исполнительницы главных женских ролей.
Шоураннером проекта стала Лесли Хэдланд, работавшая над «Жизнью матрешки». Съемки сериала несколько раз откладывались. По последней информации, они начнутся этой осенью. Выход «Аколита» намечен на будущее лето. Мини-сериал дебютирует на стриминге Disney+.
Фото: кадр из сериала «Игра в кальмара»