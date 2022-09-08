В Санкт-Петербурге показали выставку к 210-летию со дня рождения жены Пушкина

«Эта выставка является продолжением рассказа, который посетители музея слышат в стенах квартиры. Там мы вспоминаем Наталью Николаевну в каждой комнате, однако есть предметы, которые невозможно представить в мемориальном пространстве, потому что их не видел сам Пушкин, а мы показываем там только то, что было при его жизни. На этой выставке мы можем показать те сокровища, которые обычно хранятся в фондах и которые мы показываем очень редко», — сказала куратор выставки.





Посетители выставки смогут увидеть личные вещи жены Пушкина — ее кресло, сохранившуюся визитную туфельку, принадлежавшие ей фотоальбомы, а также узнать, какой у нее был почерк. Кроме того, экспонируются веер и шкатулки ее дочерей от второго брака, ее последняя фотография 1863 года, а также акварельные и живописные портреты Натальи Николаевны.





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