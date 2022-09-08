В Москве в центре Artplay состоится фестиваль независимых книжных магазинов

08.09.2022
Фестиваль независимых книжных магазинов впервые состоится с 10 по 11 сентября в московском центре Artplay. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
«В ближайшие выходные, 10 и 11 сентября, в Artplay впервые пройдет фестиваль независимых книжных магазинов. Тех самых, где царит особая атмосфера, где живут редкие книги и случаются неожиданные находки. В фестивале участвуют знакомые многим московские книжные и несколько петербургских. Гостей ждут встречи с авторами, лекции и кинопоказы», — сказал собеседник агентства.
Например, в субботу в Малом выставочном зале состоятся презентации книг «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова (12:00), «Офисные сказки 2.0» Алексея Мошкова (16:00) с мастер-классом о том, как написать сценарий короткометражки на основе рассказа, «Битые собаки» Бориса Крячко (17:00) и «История Аси Клячиной» Станислава Дединского (18:30).
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