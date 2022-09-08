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История в объективе: в «РОСФОТО» открылись виртуальные выставки ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда

08.09.2022

История в объективе: в «РОСФОТО» открылись виртуальные выставки ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда
На фотографов в годы Великой Отечественной войны была возложена важнейшая миссия. Находясь на передовой и в тылу, они рассказывали о событиях на фронтах и поддерживали в людях надежду и веру.

Ленинградские фотокорреспонденты сделали тысячи негативов. На них они засняли фронтовые будни солдат, эвакуацию и повседневную жизнь блокадного города.

Увидеть снимки можно на виртуальных выставках «Подвиг без оружия» и «Лицо блокады» в «РОСФОТО».

Фото: Минкульт



 