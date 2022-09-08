8 сентября в России вспоминают жертв блокады Ленинграда

В памятный день Российский фонд культуры опубликовал материал, посвященный Маршалу Советского Союза, Герою Советского Союза Леониду Говорову.





Ровно 81 год назад немецкие войска сомкнули вокруг Ленинграда кольцо блокады, которая продлилась до 27 января 1944-го.





В июне 1942-го Леонид Говоров возглавил Ленинградский фронт. Его задачей было не дать разрушить город, прорвать и снять его блокаду. Операцию по прорыву он разрабатывал «с напряженностью и страстью», уделяя внимание огромному количеству деталей.





Говоров сконцентрировался на усилении борьбы с артиллерией противника: создал Ленинградский артиллерийский корпус, организовал на подступах к городу пять полевых укрепрайонов, ввел систему сплошных траншей.





Важной страницей в истории обороны Ленинграда стало исполнение Симфонии № 7 Д.Д. Шостаковича, которое состоялось в 355-й день блокады. Именно в этот день немецкие военачальники ожидали падения города, но борьба его жителей и защитников продолжалась.





За месяц до этого Говоров разработал операцию «Шквал», целью которой было недопущение падения даже одного снаряда на город во время концерта. Он лично побывал на передовой и проверил подготовку к операции, которая началась за полчаса до концерта и окончилась через 30 минут после него. «Шквал» длился 2 часа 20 минут. Все это время артиллеристы вели непрерывный огонь, чтобы ленинградцы могли посетить филармонию.





Полный текст читайте на сайте РФК. Материал подготовлен в рамках проекта «Имена Победы», приуроченного к 125-летию пяти маршалов СССР.





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