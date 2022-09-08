В сербском Требине начали работать две посвященные Петру I выставки

В торжественной церемонии открытия приняли участие советник-посланник посольства России в БиГ Андрей Морозов и старший советник Русского дома в Белграде Георгий Энгельгардт.





«В городе Требине в среду открылись сразу две выставки. Первая выставка посвящена сербско-русским отношениям в эпоху Петра I, экспозиция подготовлена Российской национальной библиотекой Санкт-Петербурга. Вторая выставка посвящена комиксу о Петре I, она была подготовлена Русским научным институтом в Белграде. Речь идет о восстановленном комиксе 1941 года, который был изначально создан для сербского читателя на сербском языке русскими художниками-эмигрантами Константином Кузнецовым и Павлом Поляковым. Комикс был обнаружен и переиздан Русским научным институтом. Открытие прошло при большом стечении зрителей, среди которых было особенно много молодежи», — отметил он.





Выставки были организованы в Музее Герцеговины при поддержке Русского дома в Белграде, местного литературного общества «Сусрет» («Встреча») Миланы Бабич, мэрии города Требине и компании «ГЭС Требине».





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