Сергей Лазарев предупредил об отмене концерта в Анапе за три дня до него

Артист объяснил причины отмены мероприятия, которое должно было состояться на этой неделе, в своем телеграм-канале.





Объявление о том, что концерт не состоится, появилось в Telegram певца 5 сентября. При этом мероприятие в Анапе было назначено на 8 сентября.





В качестве причин Сергей Лазарев указал участие в съемках музыкального шоу «Аватар», а также «тяжелую логистическую ситуацию» на Кубани. Он не уточнил, какие трудности имел в виду. Слушатели могут обменять билеты на деньги, отмечается в посте.





3 сентября на НТВ состоялась премьера проекта «Аватар», участники которого выступают в цифровых образах. Члены жюри должны угадать, кто из артистов поет в виртуальной маске того или иного персонажа. В него вошли Сергей Лазарев, Ида Галич и др. Первым певцом, которого удалось раскрыть, оказался шоумен Гарик Харламов.





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