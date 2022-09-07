В Летнем саду началась реставрация скульптуры с пририсованными глазами

От рук неизвестного вандала пострадал бюст Петронии Примы, которому маркером нарисовали глаза. Об этом сообщалось на странице «Сады Русского музея» во «ВКонтакте».





По информации «Петербургского дневника» , в настоящее время на глаза пострадавшей скульптуры наложен компресс с раствором. Так реставраторы восстанавливают изначальный вид Петронии Примы — мраморной копии оригинального бюста.





«Маркер ушел достаточно далеко в поры, и приходится использовать компресс», — пояснила Анна Казанова, художник-реставратор Русского музея, в ведении которого находится Летний сад.





По оценкам специалистов, маркер удастся вывести ориентировочно через два дня.





Утром 5 сентября сотрудники обнаружили пририсованные глазки, удаление которых даже с искусственного мрамора является сложной задачей. Они напомнили, что в Летнем саду представлены дорогостоящие копии подлинников, призванные сохранить композицию паркового ансамбля.





Оригинальная Питрония Прима 1717 года находится в Михайловском замке. Летний сад заложен по приказу Петра I в 1704 году.





Фото: Евгений Со. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19604355