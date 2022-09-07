Музеи Кремля посвятят выставку первому наркому по иностранным делам СССР Чичерину

07.09.2022

Музеи Кремля посвятят выставку первому наркому по иностранным делам СССР Чичерину

Музеи Московского Кремля 7 октября откроют выставку «Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г. В. Чичерина и 100-летию образования СССР». Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса.

На ней представят принадлежавшие дипломату комплекты военной формы 1922-1924 годов, агитационный фарфор и другие экспонаты.

«Седьмого октября 2022 года в Патриаршем дворце Музеев Московского Кремля откроется выставка, посвященная жизни и деятельности Георгия Васильевича Чичерина — убежденного революционера, первого наркома по иностранным делам Советского Союза, чей 150-летний юбилей также отмечается в этом году», — говорится в сообщении.

Фото: Pixabay