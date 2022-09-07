Владимир Машков считает необходимым говорить со зрителем в театре искренне и обо всем

07.09.2022

Владимир Машков считает необходимым говорить со зрителем в театре искренне и обо всем

Разговаривать со зрителем в театре нужно искренне и обо всем. Такое мнение высказал художественный руководитель Московского театра Олега Табакова народный артист России Владимир Машков.

«Никаких изменений внутри сознания нашего коллектива по тому, что делать, нет, потому что мы знаем, что делать, и всегда были искренни и честны со зрителем, — сказал Машков. — Центр нашего театра — актер. <...> У нас средний возраст труппы — 35 лет, и я, наверное, один из самых взрослых. То есть это молодой и практически новый театр, новый по желаниям своим. И разговаривать сейчас нужно искренне и обо всем», — сказал Машков в петербургском пресс-центре ТАСС.

Худрук отметил, что в возглавляемом им театре «не отменяют ничью культуру». 

Фото: Pixabay