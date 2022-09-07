Владимир Машков считает необходимым говорить со зрителем в театре искренне и обо всем

«Никаких изменений внутри сознания нашего коллектива по тому, что делать, нет, потому что мы знаем, что делать, и всегда были искренни и честны со зрителем, — сказал Машков. — Центр нашего театра — актер. <...> У нас средний возраст труппы — 35 лет, и я, наверное, один из самых взрослых. То есть это молодой и практически новый театр, новый по желаниям своим. И разговаривать сейчас нужно искренне и обо всем», — сказал Машков в петербургском пресс-центре ТАСС.





Худрук отметил, что в возглавляемом им театре «не отменяют ничью культуру».





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