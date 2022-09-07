Театр им. Пушкина покажет комедии Булгакова и Островского в новом сезоне

07.09.2022

Театр им. Пушкина покажет комедии Булгакова и Островского в новом сезоне

Московский драматический театр им. А. С. Пушкина в 73-м сезоне вернет в репертуар пьесу Михаила Булгакова, написанную им когда-то для Камерного театра, а также представит премьеру постановки Данила Чащина по Александру Островскому. Об этом сообщил на сборе труппы художественный руководитель театра Евгений Писарев.

«В следующем году исполнится 200 лет со дня рождения великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Островский всегда занимал важное место в нашем репертуаре и в репертуаре Камерного театра — нашего предшественника», — сказал Писарев, оглашая планы.

Он сообщил, что в декабре 2022 года Данил Чащин представит комедию Александра Островского «Красавец-мужчина». 

Фото: Pixabay