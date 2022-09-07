Фестиваль современного искусства Artlife fest впервые станет инклюзивным

07.09.2022

Фестиваль современного искусства Artlife fest впервые станет инклюзивным

Юбилейный V Международный фестиваль современного искусства Artlife fest пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 22 по 27 сентября. Он впервые представит инклюзивную программу для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

«Команда Международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife fest в 2022 году впервые реализует инклюзивную программу на площадке ЦВЗ „Манеж“, чтобы сделать искусство еще доступнее», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что организаторы разрабатывали программу и застройку фестиваля по принципу безбарьерной среды. Картины таких художников, как Настя Миро (Россия), Патрисия Гузман (Мексика), Амит Капур (Индия), Евгений Чес (Россия), Лю Йи (Китай) и Анастасия Ермакова (Россия), оснастят созданными специально к мероприятию рельефными макетами и тактильными станциями. 

Фото: Pixabay