Фестиваль современного искусства Artlife fest впервые станет инклюзивным

«Команда Международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife fest в 2022 году впервые реализует инклюзивную программу на площадке ЦВЗ „Манеж“, чтобы сделать искусство еще доступнее», — сказали в пресс-службе.





Отмечается, что организаторы разрабатывали программу и застройку фестиваля по принципу безбарьерной среды. Картины таких художников, как Настя Миро (Россия), Патрисия Гузман (Мексика), Амит Капур (Индия), Евгений Чес (Россия), Лю Йи (Китай) и Анастасия Ермакова (Россия), оснастят созданными специально к мероприятию рельефными макетами и тактильными станциями.





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