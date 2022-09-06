Филипп Янковский: «Культурные люди "отменой" артистов не занимаются»

Режиссер и актер поделился в беседе с РИА Новости своим взглядом на попытки отмены российской культуры.





По его словам, «истерия существует», однако она не повсеместна. В пример он привел приглашение в жюри кинофестиваля в Локарно, которое ожидает в будущем году, а также приз за лучшую женскую роль Austin Film Festival, который весной получила его дочь Лиза.





«По-настоящему культурные люди, думающие о профессии, "отменой" артистов не занимаются», — подчеркнул собеседник агентства.





Актер не увидел ничего страшного в замене одного из основных отечественных киносмотров. Он заявил, что «Кинотавр» является «просто названием» и сравнил его со сменившим McDonald’s брендом «Вкусно — и точка».





«"Кинотавр" ушел? Значит, будет "Фестиваль — и точка"», — сказал Янковский, выразив уверенность в том, что Минкульт РФ держит ситуацию под контролем.





Фото: кадр из фильма «Иван Денисович»