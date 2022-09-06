В Пятигорске начала работать выставка картин путешественника Федора Конюхова

06.09.2022

В Пятигорске начала работать выставка картин путешественника Федора Конюхова

Выставка картин знаменитого путешественника Федора Конюхова открылась в Пятигорске Ставропольского края в рамках Осеннего культурного марафона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В Пятигорске в понедельник открылась выставка картин знаменитого путешественника Федора Конюхова. До 11 сентября экспозиция будет работать в Лермонтовской галерее (парк «Цветник)», — говорится в сообщении.

На выставке представлено около 60 картин в разных художественных жанрах и техниках. Они охватывают три десятилетия путешествий Конюхова по миру.

Фото: Pixabay