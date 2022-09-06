В Пятигорске начала работать выставка картин путешественника Федора Конюхова

«В Пятигорске в понедельник открылась выставка картин знаменитого путешественника Федора Конюхова. До 11 сентября экспозиция будет работать в Лермонтовской галерее (парк «Цветник)», — говорится в сообщении.





На выставке представлено около 60 картин в разных художественных жанрах и техниках. Они охватывают три десятилетия путешествий Конюхова по миру.





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