Военкор Имашев призвал не смешивать современных музыкантов с Газмановым

Нужно дать дорогу молодым талантам, готовым искренне творить на тему Донбасса, заявил собеседник «СП».





По словам Кирилла Имашева, в передаче «СВОи» на Первом канале представлены «современные музыканты», среди которых были рэпер Рич (Ричард Семашков) и уроженец Мариуполя, военкор и исполнитель Аким Апачев. При этом в программе появлялся и народный артист РФ Олег Газманов, что вызвало удивление.





«Зачем? Старшему поколению, по-моему, ничего объяснять про спецоперацию не надо. Им хватит и [телеведущего Дмитрия] Киселева по телевизору посмотреть», — пояснил Имашев.





По его мнению, не нужно смешивать «искренних талантливых артистов, которые готовы творить на тему Донбасса» с «тем, что не воспринимается новым поколением». Подобное смешение будет «кринжовым» (неловким, стыдным. — Прим. ред.), пояснил собеседник издания. В пример Имашев привел себя — представителя поколения зумеров, который слушает рэп и панк.





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