На выставке можно будет увидеть более 400 уникальных артефактов: портреты руководителей министерства, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архивные документы и многое другое.





Настоящее сокровище экспозиции — уникальные монеты, медали и жетоны Министерства финансов Российской империи из коллекции Гохрана.





Также на выставке посетители смогут увидеть специально созданные фильмы о выдающихся руководителях министерства, исторических зданиях ведомства, его уникальной библиотеке и истории основных реформ денежного обращения XIX–XX веков.





Фото: Минкульт