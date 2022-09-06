8 сентября в ГИМ откроется выставка «Министерство финансов России — 220. Высокое напряжение»

06.09.2022

8 сентября в ГИМ откроется выставка «Министерство финансов России — 220. Высокое напряжение»

Экспозиция посвящена поворотным моментам в истории центрального финансового ведомства нашей страны. Продлится она до 7 ноября 2022 года.

На выставке можно будет увидеть более 400 уникальных артефактов: портреты руководителей министерства, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архивные документы и многое другое.

Настоящее сокровище экспозиции — уникальные монеты, медали и жетоны Министерства финансов Российской империи из коллекции Гохрана.

Также на выставке посетители смогут увидеть специально созданные фильмы о выдающихся руководителях министерства, исторических зданиях ведомства, его уникальной библиотеке и истории основных реформ денежного обращения XIX–XX веков.

Фото: Минкульт