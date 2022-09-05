The Weeknd остановил концерт в Инглвуде из-за проблем с голосом

05.09.2022

The Weeknd остановил концерт в Инглвуде из-за проблем с голосом

Певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, остановил концерт в Инглвуде (США), пишет Deadline.

Концерт проходил на стадионе «Соу-Фай» в субботу вечером. Певец остановил шоу во время исполнения третьей композиции — «Can’t feel my face» — и ушел со сцены.

Позднее музыкант вернулся, извинился перед зрителями и объяснил, что заканчивает выступление раньше из-за проблем с голосом.

Музыкант пообещал, что деньги за билеты будут возвращены зрителям.

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