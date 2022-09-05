The Weeknd остановил концерт в Инглвуде из-за проблем с голосом

Фильм итальянского режиссера Эмануэле Криалезе «Необъятность» с Пенелопой Крус показали в ...
Федеральный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) отклонил иск Спенсера Элдена, обвинившего рок-группу...
Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», в котором участвуют око...
Московский театр Олега Табакова в новом, 37-м сезоне собирается представить постановки по Александру...
Торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» состоялось в рамках VII Восточ...
Фильм итальянского режиссера Эмануэле Криалезе «Необъятность» с Пенелопой Крус показали в ...
Федеральный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) отклонил иск Спенсера Элдена, обвинившего рок-группу...
Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», в котором участвуют око...
Московский театр Олега Табакова в новом, 37-м сезоне собирается представить постановки по Александру...
Торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» состоялось в рамках VII Восточ...
Компании «Яндекс» и МТС инвестируют средства в проект мюзикла по мотивам песен группы «Секрет». Разм...
На официальном портале правовых актов размещен проект постановления Прав ......
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Международный фестиваль русскоязычных театров за рубежом «Мир русского театра», который открывается ...
Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история. Свердловская область» работает над созданием...
Новую работу режиссера Даррена Аронофски «Кит» (The Whale) представили в конкурсе 79-го Венецианског...
Минкультуры России разработало поправки в закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Ро...
Фильм «Календарь Ма(й)я» стал лидером проката в РФ и СНГ, собрав 40,4 млн рублей за п...
Жители Москвы смогут использовать выигранные за участие в онлайн-голосовании на выбор...
Певица Пелагея выступит на Днях тружеников села, которые пройдут с 10 по 17 сентября в Кургане. Об э...
В музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте прошел традиционный музыкал...
Киноконцертный комплекс, который станет новой фестивальной и премьерной площадкой, от...
Московский драматический театр «Сфера», который является структурным подразделением театра «Эрмитаж»...
Писательницы Татьяна Устинова и Александра Маринина вошли в шорт-лист премии в област...
Фильм Клима Шипенко «Вызов», часть съемок которого проходила в космосе, выйдет в прокат 12 апреля 20...
05.09.2022