The Weeknd остановил концерт в Инглвуде из-за проблем с голосом

Концерт проходил на стадионе «Соу-Фай» в субботу вечером. Певец остановил шоу во время исполнения третьей композиции — «Can’t feel my face» — и ушел со сцены.





Позднее музыкант вернулся, извинился перед зрителями и объяснил, что заканчивает выступление раньше из-за проблем с голосом.





Музыкант пообещал, что деньги за билеты будут возвращены зрителям.





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