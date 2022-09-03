Прощание с актером «Улиц разбитых фонарей» Сергеем Николаевым состоится в театре «Комедианты» в Петербурге

Сергей Николаев окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств в 1998 году. Он снимался в сериалах «Опера», «Морские дьяволы» и др.





«1 сентября 1999 года Сергей был принят в труппу „Комедиантов“ и за 23 года работы в театре создал образы, которые вошли в „золотой фонд“ не только нашего театра, но и театральной летописи Петербурга. Прощай, наш незабвенный Джозеф, Антонио, Счастливцев... Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Сергея... Светлая и Вечная Память...» — написали коллеги Сергея по цеху.





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