В программу переоснащения музеев попадут и региональные музеи

На официальном портале правовых актов размещен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317».

Документ разработан Минкультуры России и вносит изменения в правила предоставления и распределения субсидий на оснащение музеев. Теперь субсидии из федерального бюджета региональным бюджетам смогут выделяться на расходы по программам, предусматривающим техническое оснащение не только муниципальных, но и региональных музеев.

Ранее правила предоставления субсидии распространялись только на муниципальные музеи.

Региональные музеи получат возможность получения субсидий на приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления основной музейной деятельности: экспозиционно-выставочной деятельности, просветительской деятельности, работы по обеспечению безопасности и сохранности музейных фондов, на покупку современного мультимедийного оборудования, включая автоматизированные билетные системы, автоматизированные системы учета музейных предметов, а также специализированное оборудование для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.