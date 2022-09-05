Фестиваль «Мир русского театра» впервые cостоится в формате онлайн

«Этот необычный форум продлится пять дней — с 5 по 9 сентября, за это время поклонникам театра будут представлены девять спектаклей, созданных русскоязычными коллективами из Венгрии, Израиля, Италии, Канады, США, Франции и Швейцарии. Каждый день зрители из любой точки планеты смогут виртуально посетить до двух показов „Мира русского театра“, причем сделать это совершенно бесплатно и в любое удобное для них время», — проинформировала представитель пресс-службы.





На фестивале покажут не только спектакли для взрослых, но и постановки для детей, в которых играют юные начинающие актеры.





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