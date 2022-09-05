Фестиваль «Мир русского театра» впервые cостоится в формате онлайн

05.09.2022

Фестиваль «Мир русского театра» впервые cостоится в формате онлайн

Международный фестиваль русскоязычных театров за рубежом «Мир русского театра», который открывается в понедельник и продлится до 9 сентября, впервые пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

«Этот необычный форум продлится пять дней — с 5 по 9 сентября, за это время поклонникам театра будут представлены девять спектаклей, созданных русскоязычными коллективами из Венгрии, Израиля, Италии, Канады, США, Франции и Швейцарии. Каждый день зрители из любой точки планеты смогут виртуально посетить до двух показов „Мира русского театра“, причем сделать это совершенно бесплатно и в любое удобное для них время», — проинформировала представитель пресс-службы.

На фестивале покажут не только спектакли для взрослых, но и постановки для детей, в которых играют юные начинающие актеры. 

Фото: Pixabay