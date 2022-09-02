В Петербурге состоялся концерт, посвященный 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова

Эта заключительная встреча из цикла общедоступных концертов состоялась в день рождения композитора Андрея Петрова, которому исполнилось бы 92 года.





«В программу вошли песни, романсы и инструментальная музыка, написанная Андреем Петровым для фильмов прославленного режиссера — „Берегись автомобиля“, „Служебный роман“, „Небеса обетованные“, „О бедном гусаре замолвите слово“, „Жестокий романс“ и многих других, в том числе и к картине, давшей название программе. А всего Андрей Павлович написал музыку к пятнадцати фильмам своего московского друга, и многие из этих произведений стали всенародно любимыми», — рассказали в пресс-службе Фонда сохранения и развития творческого наследия Андрея Петрова.





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