Режиссер Райан Джонсон планирует снять трилогию по «Звездным войнам»

«Я поддерживаю контакт с Кэтлин (Кеннеди, продюсер „Звездных войн“), мы часто говорим об этом, — сказал он. — На данный момент это вопрос графика, он определит, когда мы сможем начать работу. У меня бы разорвалось сердце, если бы я окончательно закончил со „Звездными войнами“, если бы я не смог в какой-то момент вернуться в эту песочницу».





По словам Джонсона, сейчас он работает над продолжением детективного фильма «Достать ножи».





Фото: Pixabay