Режиссер Райан Джонсон планирует снять трилогию по «Звездным войнам»

02.09.2022

Режиссер Райан Джонсон планирует снять трилогию по «Звездным войнам»

Режиссер картины «Последние джедаи» Райан Джонсон хочет вернуться к вселенной «Звездных войн» и снять собственную трилогию в рамках франшизы. Об этом он сообщил британскому журналу Empire.

«Я поддерживаю контакт с Кэтлин (Кеннеди, продюсер „Звездных войн“), мы часто говорим об этом, — сказал он. — На данный момент это вопрос графика, он определит, когда мы сможем начать работу. У меня бы разорвалось сердце, если бы я окончательно закончил со „Звездными войнами“, если бы я не смог в какой-то момент вернуться в эту песочницу».

По словам Джонсона, сейчас он работает над продолжением детективного фильма «Достать ножи».

Фото: Pixabay