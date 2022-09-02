Альбом ГМИИ имени Пушкина назван «Книгой года»

Министерство просвещения России введет новый предмет в школах в 2023 году. Как пишет ...
Альбом «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина» именован «Книгой года...
Картина «Усекновение» режиссера Синиши Цветича из Сербии получила приз зрительских симпатий 44-го ...
Специалисты «Союзмультфильма» поучаствовали в создании иллюстрированной книги об анимац...
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») впервые п...
Министерство просвещения России введет новый предмет в школах в 2023 году. Как пишет ...
Альбом «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина» именован «Книгой года...
Картина «Усекновение» режиссера Синиши Цветича из Сербии получила приз зрительских симпатий 44-го ...
Специалисты «Союзмультфильма» поучаствовали в создании иллюстрированной книги об анимац...
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») впервые п...
Театр «Сатирикон» в новом, 84-м сезоне представит минимум два спектакля на большой сц...
Российские специалисты могут при минимальных затратах разработать свою систему, котор...
Четвертый фестиваль «Дни военно-исторического кино» стартует в пятницу в Москве, его ...
Певец Михаил Шуфутинский выпустит два новых альбома в 2023 году. ...
Производители фильмов, сериалов и анимации из России представят более 160 ...
Документальный фильм «РокБаритон» производства Франции и России об оперном певце, сол...
Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова в новом учебном году будет о...
Народная артистка России Анита Цой стала руководителем кафедры «Креативных индустрий»...
В Москве в День города пройдет Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour. ...
В Луганске 1 сентября на территории сквера имени «Молодой гвардии» открылась уличная выставка «Галер...
79-й Венецианский кинофестиваль начался торжественной церемонией вручения почетного «Золотого льва С...
Оркестр под управлением Владимира Спивакова и пианист Иван Бессонов выступят на открытии ХХ сезона М...
Министерство культуры России поможет Мордовии разработать программу Всероссийского молодежного фести...
Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова из Ярославля пр...
В Большом зале Московской консерватории 1 сентября состоится открытие сезона. На нем ...
02.09.2022