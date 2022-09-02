Альбом ГМИИ имени Пушкина назван «Книгой года»

02.09.2022

Альбом ГМИИ имени Пушкина назван «Книгой года»

Альбом «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина» именован «Книгой года». Об этом сообщает «Культуромания». 

Издание стало лауреатом национального конкурса. В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей. 

Традиционно лауреатов конкурса выбирают в разных категориях. Статус «Книга года» получает издание, ставшее важнейшим событием конкурсного года и подготовленное на высоком издательско-полиграфическом уровне.

Фото: Pixabay