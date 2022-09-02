При участии «Союзмультфильма» создана книга об анимации для детей с ослабленным зрением

На страницах издания представлены персонажи «Ну, погоди!», «Чебурашки» и других фильмов в виде объемных бумажных конструкций.





«Мы очень рады, что благодаря актуальным издательским технологиям и поддержке мэра Москвы [Сергея Собянина] познакомиться с миром анимации могут теперь и дети с ограниченными возможностями здоровья. Наши персонажи говорят о дружбе, любви, творчестве, взаимной поддержке, и очень здорово, что с помощью подобных изданий пространство для диалога становится шире», — привели в пресс-службе слова генерального продюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской.





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