При участии «Союзмультфильма» создана книга об анимации для детей с ослабленным зрением

02.09.2022

При участии «Союзмультфильма» создана книга об анимации для детей с ослабленным зрением

Специалисты «Союзмультфильма» поучаствовали в создании иллюстрированной книги об анимации и мультипликационных героях для детей с ослабленным зрением. Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

На страницах издания представлены персонажи «Ну, погоди!», «Чебурашки» и других фильмов в виде объемных бумажных конструкций.

«Мы очень рады, что благодаря актуальным издательским технологиям и поддержке мэра Москвы [Сергея Собянина] познакомиться с миром анимации могут теперь и дети с ограниченными возможностями здоровья. Наши персонажи говорят о дружбе, любви, творчестве, взаимной поддержке, и очень здорово, что с помощью подобных изданий пространство для диалога становится шире», — привели в пресс-службе слова генерального продюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской.

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