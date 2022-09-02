Екатеринбургский театр впервые покажет в Москве балет по произведениям Десятникова

02.09.2022

Екатеринбургский театр впервые покажет в Москве балет по произведениям Десятникова

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») впервые представит в Москве проект L.A.D. — балет, в основу которого легли музыкальные произведения советского и российского композитора Леонида Десятникова.

Представление состоится 11 сентября в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, сообщили ТАСС продюсеры проекта.

Проект L.A.D. будет впервые представлен в Москве, на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщили продюсеры.

Фото: Pixabay