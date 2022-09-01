Более 160 российских кинопроектов покажут на рынке контента Broadcast Worldwide 2022

01.09.2022

Более 160 российских кинопроектов покажут на рынке контента Broadcast Worldwide 2022

Производители фильмов, сериалов и анимации из России представят более 160 проектов под единым брендом Russian Content Worldwide на крупнейшем южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide 2022 (BCWW). Об этом сообщили в пресс-службе «Роскино», являющегося организатором российского стенда.

«Российская киноиндустрия представит более 160 проектов на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide 2022. Тридцать четыре российские компании — производители фильмов, сериалов и анимации — впервые представят свои проекты под единым брендом Russian Content Worldwide», — говорится в сообщении.

BCWW пройдет в Сеуле с 31 августа по 2 сентября. В работе рынка примут участие свыше 600 закупщиков контента из более чем 30 стран, Россия примет участие в онлайн-формате.

Фото: Unsplash