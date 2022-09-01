Более 160 российских кинопроектов покажут на рынке контента Broadcast Worldwide 2022

«Российская киноиндустрия представит более 160 проектов на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide 2022. Тридцать четыре российские компании — производители фильмов, сериалов и анимации — впервые представят свои проекты под единым брендом Russian Content Worldwide», — говорится в сообщении.





BCWW пройдет в Сеуле с 31 августа по 2 сентября. В работе рынка примут участие свыше 600 закупщиков контента из более чем 30 стран, Россия примет участие в онлайн-формате.





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