В Луганске начала работать десятая выставка в рамках проекта «Наши традиции»

Жителям ЛНР представили фотовыставку, в которую вошли два проекта — «Яркий мир Первозданной России» и «Русские сезоны. Избранное». Выставку привезли в Луганскую Народную Республику в рамках проекта «Наши традиции», который реализуется Министерством культуры Российской Федерации и Музеем Победы при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

«Это десятая выставка, которую мы открываем в ЛНР в рамках проекта «Наши традиции». В течение месяца в разных городах региона жителям представили экспозиции, которые подготовили крупнейшие российские музеи. За это время их посмотрели несколько тысяч человек. Уверен, второй этап проекта будет также востребован и интересен — жителей республики познакомят с 13 новыми выставками», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Школьник.

В экспозицию «Яркий мир Первозданной России» вошли работы выдающихся фотографов дикой природы: Сергея Горшкова, Валерия Малеева, Геннадия Юсина, Игоря Шпиленка, Вадима Трунова, Надежды Муравьевой, Юрия Коковина, Владимира Рябкова, Александра Ермолицкого, Владимира Медведева, Павла Филатова, Владимира Алексеева, Владилена Зубарева, Егора Никифорова. Выставка вдохновляет на творчество и путешествия по России, помогает задуматься, как важно сохранить природу в первозданном виде.

Фотопроект «Русские сезоны» посвящен значимым для каждого русского человека святым местам. Посетители увидят снимки Александра Львова, на которых запечатлены древние Кижи, суровый Валаам, Соловецкие острова. Зрителям впервые покажут работы из новых серий—– о Свято-Троицкой Сергиевой лавре и Смоленской земле.

В презентации выставки приняли участие заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин, заместитель главы администрации города Луганска Мария Воротникова, ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин.

Экспозиции подготовлены Минкультуры России, Музеем Победы, Общероссийским фестивалем природы «Первозданная Россия», Центром развития искусства и фотографии «ПроЛаб» при поддержке АПБ «Школа без опасности».

Фото: Минкультуры РФ

