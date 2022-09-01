Начинается прием заявок на участие в VIII Международном литературном конкурсе имени Сергея Михалкова

Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» объявляет о начале приема заявок на участие в Международном литературном конкурсе имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков.

Задача конкурса — выявление и продвижение талантливых авторов, пишущих для читателей-подростков.

Для участия в конкурсе приглашаются авторы, достигшие 18 лет, пишущие на русском языке, проживающие как в Российской Федерации, так и за рубежом.

На конкурс принимаются рукописи неопубликованных ранее произведений, написанные на русском языке в прозе или в стихах, для подростков 12–19 лет.

Дата начала приема заявок — 1 сентября 2022 года.

Срок окончания приема заявок — 15 октября 2022 года.

Объявление результатов конкурса.

Итоговый протокол жюри — короткий список произведений, вышедших в финал конкурса, — short list из 13 произведений, отбирается из числа рукописей, вошедших в long list, и публикуется на сайте конкурса http://www.svmihalkov.ru и на официальном сайте Российского фонда культуры https://rcfoundation.ru с указанием имени автора 13 марта 2023 года. Победители конкурса объявляются на церемонии награждения, которая состоится не позднее мая 2023 года.

Участие в конкурсе регламентируется Положением о конкурсе. Положение о конкурсе опубликовано на сайтах Российского фонда культуры и Совета по детской книге России: https://rcfoundation.ru/, www.svmihalkov.ru, www.rbby.ru.

Предоставленные материалы на конкурсный отбор не возвращаются, рецензии не предоставляются.

Заявки, поступившие после 15 октября 2022 года, а также переданные по факсу, не рассматриваются. Неправильно оформленные заявки приниматься к рассмотрению не будут.

Организатор имеет право не допустить к участию в конкурсе рукописи, пропагандирующие насилие, употребление алкогольных и/или наркотических веществ, разжигающие политические, межнациональные и религиозные конфликты, а также каким-либо иным образом нарушающие нормы действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 01.06.2005 N53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

О конкурсе.

Международный литературный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков создан в 2007 году по инициативе Российского фонда культуры и Совета по детской книге России.

В разные годы жюри конкурса возглавляли известный детский прозаик и поэт, лауреат Государственной премии Ирина Токмакова, народный художник России, любимый иллюстратор Сергея Михалкова Виктор Чижиков; журналист-международник, писатель, драматург Генрих Боровик, писатель, журналист, общественный деятель Сергей Шаргунов.

Председатель VIII Международного литературного конкурса имени Сергея Михалкова — Алексей Варламов, писатель, доктор филологических наук, ректор Литературного института.

В жюри конкурса представлены детские писатели и литературные критики, издатели и библиотекари. На этапе рассмотрения претендентов на призовые места (лонг- и шорт-лист) к работе профессионального жюри подключается юношеское жюри — участники литературных студий при ведущих детских библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба

