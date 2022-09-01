Главархив Москвы показал выставку о развитии школьного образования с XVIII по XXI век

«К 1 сентября Главархив Москвы открыл выставку „Страницы истории школьного образования в Москве“. В ее основу легли архивные материалы, которые рассказывают о самых важных и интересных периодах развития школьного образования в городе. Документы и фотографии, представленные в экспозиции, охватывают период с первой четверти XVIII до начала XXI века. <...> Среди документов и материалов следует отметить большой комплекс архивных фотографий, отражающих самые разные аспекты школьной жизни. Всего на выставке около 100 документов и фотографий, которые хранятся в Главархиве Москвы», — говорится в сообщении.





На выставке представлены документы, рассказывающие о строительстве церковно-приходских школ, истории московских гимназий, создании системы женского образования, городских училищ, развитии начальных и ремесленных школ при городских сиротских и благотворительных учреждениях, о работе московских школ в 1920-1930 годы, организации школьного обучения во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.





Фото: Pixabay