Екатеринбургский музей ИЗО планирует привезти в Нижний Новгород три выставки

«У нас очень мощная коллекция авангарда, мы только что вернули ее из Южной Кореи, из Сеула, она много поездила по миру. Это известная коллекция, мы дополняем ее работами из Нижнего Тагила. Будет такая уральская авангардная история. Она будет открывать серию», — рассказал Корытин.





Также нижегородцы и гости города смогут увидеть редкую для музеев коллекцию наивного искусства, для которой характерно буйство красок и эмоций.





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