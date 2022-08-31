Екатеринбургский музей ИЗО планирует привезти в Нижний Новгород три выставки

31.08.2022

Екатеринбургский музей ИЗО планирует привезти в Нижний Новгород три выставки

Екатеринбургский музей изобразительных искусств в год празднования 300-летия Екатеринбурга планирует показать в Нижнем Новгороде три выставки, посетители которых смогут увидеть коллекцию авангарда, так называемого наивного искусства, а также масштабную экспозицию, посвященную искусству Миши Брусиловского, рассказал ТАСС директор учреждения Никита Корытин.

«У нас очень мощная коллекция авангарда, мы только что вернули ее из Южной Кореи, из Сеула, она много поездила по миру. Это известная коллекция, мы дополняем ее работами из Нижнего Тагила. Будет такая уральская авангардная история. Она будет открывать серию», — рассказал Корытин.

Также нижегородцы и гости города смогут увидеть редкую для музеев коллекцию наивного искусства, для которой характерно буйство красок и эмоций. 

Фото: Pixabay