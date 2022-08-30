Музей деревянного зодчества в Великом Новгороде открылся после пятилетней реконструкции

«Сегодня вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой мы открыли после реставрации уникальный музей деревянного зодчества — «Витославлицы»... Появился он благодаря гениальному реставратору и замечательному человеку Леониду Егоровичу Красноречьеву. Чтобы собрать этот музей, он вместе со своими коллегами исходил Новгородскую область вдоль и поперек. Сегодня «Витославлицы» — это подлинная жемчужина Новгородчины. Здесь собраны экспонаты со всего региона. Глядя на них, диву даешься, какие у нас были мастера!» — говорится в сообщении.





За пять лет, с 2017 по 2022 год, были отреставрированы 21 памятник деревянного зодчества и два объекта усадебного комплекса графини Орловой-Чесменской.





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