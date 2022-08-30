В Пушкинском музее открывается первая часть выставки о сенсорном восприятии в искусстве

Работы Пабло Пикассо, Рембрандта ван Рейна, Клода Лоррена и других представлены в залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.

«Мы постарались всмотреться в то, как развивались практики изучения разных чувств и способов восприятия искусства. И так получилось, что эта выставка заодно стала первой экспозицией в Пушкинском [музее], которая затрагивает некую репрезентацию незрячести в разных эпохах и культурах», — сказала куратор выставки, начальник отдела междисциплинарных проектов ГМИИ имени А.С. Пушкина Евгения Киселева-Аффлербах.





Фото: Pixabay