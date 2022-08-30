Скончался худрук оркестра Нижегородской филармонии

30.08.2022

Скончался худрук оркестра Нижегородской филармонии

Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии Александр Скульский умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Олег Беркович.

«С огромным сожалением сообщаю, что сегодня скончался Александр Михайлович Скульский. Великий человек, один из столпов нижегородской и российской культуры, народный артист России», — написал Беркович.

Александр Скульский более 50 лет посвятил Нижегородской филармонии, последние 20 лет был главным дирижером и художественным руководителем симфонического оркестра.

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