Скончался худрук оркестра Нижегородской филармонии

Десять выставок откроются 10 сентября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow. Об этом сообщили Т...
В рамках фестиваля «Театральный синдром» в Красноярске прошли гастроли столичного Театр...
25–27 августа в столице, в павильоне № 57 «Россия — моя история» на ВДНХ, проходил первый Детский ку...
Более 10 000 зрителей собралось в Зеленом театре парка Горького на фестивале российского рока «SNC 3...
Премьера документальной картины Никиты Михалкова «История неполучившегося фильма» прошла на Московск...
Десять выставок откроются 10 сентября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow. Об этом сообщили Т...
В рамках фестиваля «Театральный синдром» в Красноярске прошли гастроли столичного Театр...
25–27 августа в столице, в павильоне № 57 «Россия — моя история» на ВДНХ, проходил первый Детский ку...
Более 10 000 зрителей собралось в Зеленом театре парка Горького на фестивале российского рока «SNC 3...
Премьера документальной картины Никиты Михалкова «История неполучившегося фильма» прошла на Московск...
Братья Юрий и Владимир Торсуевы сообщили о съемках продолжения фильма «Приключения Электроника». О...
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев покидает шоу «Голос». По словам шоумена, он не будет вести ни про...
Рок-группа «Парк Горького» впервые выступила в новом составе в воскресенье в Москве н...
Штаб-квартира оркестра Прикаспийских государств будет открыта в Астраханской государс...
В ЛНР стартовали первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка. Об этом сообщаетс...
29 августа на телеканале «Россия 1» состоится премьера масштабной историко-приключенческой саги Дмит...
Фильм «После. Долго и счастливо» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 64...
Юлия Пересильд и Алексей Учитель посетили московскую премьеру фильма «Тибра», главную роль в котор...
Театр «Старый дом» в Новосибирске в 2023-2024 годах планирует провести обменные гастроли с театрами ...
Мариупольский драматический театр планирует поехать на гастроли в Россию в ноябре 2022 года. Об эт...
Актриса Виктория Толстоганова сыграет главную роль в новой экранизации повести Галины Щербаковой «...
Кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу Пятого канала приступила к съемкам в Санкт-Петербурге третье...
Фестиваль современных развлечений и гик-культуры «ГикКон», который прошел 27 августа ...
Церемония открытия Фестиваля российской культуры началась в понедельник в токийском кон...
Фонд «Росконгресс» и киностудия «Ленфильм» договорились о взаимном продвижении проектов и проведен...
30.08.2022