В пространстве Cube.Moscow начнут работать десять выставок

«10 сентября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow откроются десять новых выставок. Так, например, арт-платформа Cube.Moscow представляет вторую часть проекта „Портрет коллекционера в действии“. На этот раз будут показаны работы „гениального художника из Нары“ Леонида Пурыгина из коллекции основателя Cube.Moscow Елены Белоноговой. Экспозиция будет дополнена предметами коллекционного дизайна из ее собрания», — сказал собеседник агентства.





В свою очередь галерея «КультПроект» в большом выставочном зале Cube.Moscow представит выставку «Дневники странствий» — вдумчивый разговор о персональном пути в искусстве девяти художников — Семена Агроскина, Марии Арендт, Петра Белого, Дианы Воубай, Ольги Давыдовой, Александра Дашевского, Максима Ксута, Александры Митлянской, Аллы Урбан, — «о мире, жизни и географии, от фактической до ментальной, от несуществующей до реальной», рассказали организаторы.









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