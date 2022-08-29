Режиссер Никита Михалков показал на ММКФ документальную ленту «История неполучившегося фильма»

29.08.2022

Режиссер Никита Михалков показал на ММКФ документальную ленту «История неполучившегося фильма»

Премьера документальной картины Никиты Михалкова «История неполучившегося фильма» прошла на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Режиссер лично представил фильм в рамках внеконкурсной программы «Специальные показы», передает ТАСС.

В 1993 году Михалков при участии Андрея Зайцева снял игровую картину «Вспоминая Чехова», по сюжету которой четверо друзей писателя вспоминают его на десятую годовщину со дня смерти.

После того как отснятый материал был смонтирован, Михалков понял, что фильм у него не получился, и принял решение его не показывать. 

В документальной «Истории неполучившегося фильма» режиссер рассказывает о причинах своей неудачи, а также впервые показывает зрителю сцены из картины «Вспоминая Чехова».

Фото: Pixabay