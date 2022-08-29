Режиссер Никита Михалков показал на ММКФ документальную ленту «История неполучившегося фильма»

В 1993 году Михалков при участии Андрея Зайцева снял игровую картину «Вспоминая Чехова», по сюжету которой четверо друзей писателя вспоминают его на десятую годовщину со дня смерти.





После того как отснятый материал был смонтирован, Михалков понял, что фильм у него не получился, и принял решение его не показывать.





В документальной «Истории неполучившегося фильма» режиссер рассказывает о причинах своей неудачи, а также впервые показывает зрителю сцены из картины «Вспоминая Чехова».





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