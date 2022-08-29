В Астрахани откроют штаб-квартиру оркестра Прикаспийских государств в рамках OperaFirst

Ранее сообщалось, что Первый Каспийский фестиваль классической музыки OperaFirst. Astrakhan 2021 прошел в регионе в сентябре прошлого года, в нем приняли участие артисты мировой оперной сцены в сопровождении сводного симфонического оркестра стран Прикаспия.





Второй Международный фестиваль классической музыки OperaFirst 2022 пройдет в Астрахани с 2 по 11 сентября, в концертной программе примут участие прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Светлана Захарова и оперная прима, народная артистка РФ Хибла Герзмава, а также солисты театров стран Прикаспия.





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