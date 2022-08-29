В ЛНР начались первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка

Штаб-квартира оркестра Прикаспийских государств будет открыта в Астраханской государс...
В ЛНР стартовали первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка. Об этом сообщаетс...
29 августа на телеканале «Россия 1» состоится премьера масштабной историко-приключенческой саги Дмит...
Фильм «После. Долго и счастливо» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 64...
Юлия Пересильд и Алексей Учитель посетили московскую премьеру фильма «Тибра», главную роль в котор...
Штаб-квартира оркестра Прикаспийских государств будет открыта в Астраханской государс...
В ЛНР стартовали первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка. Об этом сообщаетс...
29 августа на телеканале «Россия 1» состоится премьера масштабной историко-приключенческой саги Дмит...
Фильм «После. Долго и счастливо» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 64...
Юлия Пересильд и Алексей Учитель посетили московскую премьеру фильма «Тибра», главную роль в котор...
Театр «Старый дом» в Новосибирске в 2023-2024 годах планирует провести обменные гастроли с театрами ...
Мариупольский драматический театр планирует поехать на гастроли в Россию в ноябре 2022 года. Об эт...
Актриса Виктория Толстоганова сыграет главную роль в новой экранизации повести Галины Щербаковой «...
Кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу Пятого канала приступила к съемкам в Санкт-Петербурге третье...
Фестиваль современных развлечений и гик-культуры «ГикКон», который прошел 27 августа ...
Церемония открытия Фестиваля российской культуры началась в понедельник в токийском кон...
Фонд «Росконгресс» и киностудия «Ленфильм» договорились о взаимном продвижении проектов и проведен...
Режиссер «Мосфильма» Юрий Кара выступил в поддержку призыва своего коллеги, сценариста и режиссера...
В интернете опубликован трейлер пятого сезона сериала «Рассказ служанки». Ролик вышел на YouTube-кан...
Поп-исполнительница Тейлор Свифт с клипом All Too Well удостоилась премии ...
Акция «Ночь кино» прошла более чем на 120 площадках Москвы с 27 на 28 августа. Всего ...
31 августа в Москве завершается летняя программа «Яндекс Музыки». На вечере выступит группа «Звери...
Башкирскому драматическому театру Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединен...
Режиссер Александр Сокуров сообщил, что в России большое финансирование в киносфере, но оно не всегд...
В День знаний, 1 сентября, Эрмитаж сделает вход для школьников и студентов бесплатным. ...
29.08.2022