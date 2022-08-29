В ЛНР начались первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка

«Премьера шоу фонтанов „Принц цирка“ прошла с аншлагом. Представление посетили почти две тысячи зрителей», — говорится в публикации.





В шоу применяются современные технологии, есть яркие костюмы, сложнейшие трюки и экзотические дрессированные животные.





«Все это в обрамлении потрясающих фонтанов», — уточняют в посте.





Фото: Unsplash