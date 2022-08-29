В ЛНР начались первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка

29.08.2022

В ЛНР начались первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка

В ЛНР стартовали первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Премьера шоу фонтанов „Принц цирка“ прошла с аншлагом. Представление посетили почти две тысячи зрителей», — говорится в публикации.

В шоу применяются современные технологии, есть яркие костюмы, сложнейшие трюки и экзотические дрессированные животные.

«Все это в обрамлении потрясающих фонтанов», — уточняют в посте.

Фото: Unsplash