На телеканале «Россия 1» состоится премьера саги «Елизавета» с Хлыниной в роли императрицы

29.08.2022

На телеканале «Россия 1» состоится премьера саги «Елизавета» с Хлыниной в роли императрицы

29 августа на телеканале «Россия 1» состоится премьера масштабной историко-приключенческой саги Дмитрия Иосифова «Елизавета», сообщает пресс-служба.

Действие картины начинается в 1725 году.

«Петр I (Александр Балуев) перед смертью переписывает завещание и оставляет управление империей любимой младшей дочери — шестнадцатилетней Елизавете (Юлия Хлынина)», — говорится в синопсисе.

Над сценарием работала большая команда авторов: Дмитрий Иосифов, Лариса Степанова, Александр Топурия, Ирина Зуй и Иван Заваруев. 

Источниками послужили труды российских историков. Кроме того, создатели вдохновлялись романом XX века «Петр Первый» Алексея Толстого, комедией XIX века «Ассамблея» Петра Гнедича, сценарием Олега Осетинского к многосерийному фильму «Михайло Ломоносов» (тоже XX век) и другими работами.

Фото: скриншот