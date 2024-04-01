В Самарской области будет создан центр кинопроизводства

В Самарской области появятся центр кинопроизводства и кинокомиссия.



Центр будет создан для привлечения в регион компаний, сообщили в региональном правительстве.



«Мы приняли решение о создании в регионе кинокластера — необходимой инфраструктуры поддержки кинокомпаний. Это позволит повысить привлекательность региона как площадки для съемок фильмов и сериалов, а значит, откроет новые ниши для малого бизнеса, даст импульс развитию профессий, связанных с кино», — сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Отмечается, что центр кинопроизводства окажет организационную помощь в проведении съемок и решении административных вопросов, предоставлении помещений и оборудования для работы. Финансовые вопросы возьмет на себя специальная кинокомиссия. В ее задачи войдет, в частности, субсидирование части расходов кинокомпаниям, которые будут снимать фильмы в Самарской области.



Соглашение о сотрудничестве Центр развития предпринимательства Самарской области и Союз кинематографистов России подписали в феврале 2024 года на выставке «Россия».









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